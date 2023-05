Deutschland: Wurde die Tochter (15) eines deutschen Diplomaten entführt?

Der Vater vermutete seine Tochter in «psychischer Abhängigkeitskontrolle eines verurteilten Mehrfachtäters». Am Freitag schreibt er auf Twitter, dass seine Tochter gefunden wurde.

Seit Sonntag wurde die 15-jährige Tochter des deutschen Diplomaten Andreas von Brandt vermisst. Er vermutete, dass sie in Polen ist. Weiter vermutete er Schlimmes: «Sie wird vermutlich von diesem Mann, Ljubomir Dzordzevic, entführt oder dorthin gebracht worden sein.» Am Freitagnachmittag gibt er Entwarnung: «Akila wurde gerade von der Polizei gefunden.» Er wolle später noch genauere Informationen dazu abgeben.

Auch das Auswärtige Amt schrieb bei Twitter «ausnahmsweise in eigener Sache»: «Die Tochter eines Kollegen wird noch immer in Berlin vermisst. Danke für die Mithilfe!»

«In psychischer Abhängigkeitskontrolle»

Akila ist die Tochter des deutschen Diplomaten Andreas von Brandt, der derzeit als Abteilungsleiter der Generaldirektion für Stabilisierung im Auswärtigen Amt tätig ist. Von Brandt schrieb bereits am Donnerstag auf Twitter, dass seine Tochter sich in «psychischer Abhängigkeitskontrolle eines verurteilten Mehrfachtäters» befindet, «der sie nach Polen verbracht hat». Sie möge älter als 15 Jahre aussehen, aber sei noch sehr fragil, kindlich und geografisch orientierungslos. Sie sei «durch Lügen und falsche Versprechungen» in diese Lage gebracht worden.