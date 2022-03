Lisa Martinek – Wurde sie beim Schwimmen bewusstlos?

ARCHIV - 30.06.2014, Bayern, München: Die Schauspielerin Lisa Martinek kommt zum Bavaria-Empfang. Martinek ist tot. Sie starb am 28.06.2019 völlig unerwartet während eines Aufenthalts in Italien, wie der Anwalt der Familie, Chr. Schertz, der dpa am 30.06.2019 in Berlin mitteilte. Foto: Tobias Hase/dpa +++ dpa-Bildfunk +++