Bamba Dieng: «Wurden verarscht» – das ist der kurioseste Deal, der am Deadline Day platzte

Der Stürmer sollte zu Leeds United in die Premier League transferiert werden.

Der 22-Jährige hätte Olympique Marseille am Deadline Day eigentlich verlassen sollen.

Der Deadline Day ist äußerst spannend, vor allem wegen unvorhersehbarer Wendungen. Der kurioseste Deal, der am Donnerstag über die Bühne ging – oder besser, gehen sollte –, beinhaltete vier Clubs und viele enttäuschte Involvierte. Doch beginnen wir von vorne.

Nächste Option war Leeds United, der Premier-League-Club schnappte sich am Donnerstag auch FCZ-Juwel Willy Gnonto. Andrea Radrizzani, Vorsitzender bei Leeds, war guter Dinge, schrieb auf Twitter: «Lasst uns Bamba Dieng willkommen heien.»

Doch er hatte sich zu früh gefreut. Denn als Dieng am Flughafen auf den von Leeds abgestellten Privatjet wartete, flatterte ein Angebot von OGC Nice herein. Dieng entschied sich, Leeds links liegen zu lassen und lieber an der französischen Riviera zu kicken.