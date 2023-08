Bayern München: «Wurst Nightmare» – Trägt Kanes viertes Baby den Adler auf der Brust?

1 / 5 Harry Kanes Frau Katie Goodland erwartet bald ihr viertes Kind. IMAGO/Shutterstock Wenn das Kind in Deutschland auf die Welt kommt, könnte es auch die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. AFP Kane selbst wurde am Sonntag offiziell bei seinem neuen Verein vorgestellt. AFP

Bei seinem Bayern Debüt lehrte der neue Superstar der Liga den Leipzigern noch nicht das Fürchten (drei Ballkontakte, null Tore). In seiner englischen Heimat fürchtet man sich dennoch bereits schon – allerdings aus ganz anderen Gründen. Kanes Frau ist derzeit hochschwanger und das Kind «läuft Gefahr» in Deutschland zur Welt zu kommen.

Englands größte Boulevardzeitung The Sun titelte am Montagmorgen nämlich: «Our Wurst Nightmare! (unser größter Albtraum)». Es ist eine Anspielung darauf, dass Kanes Nachwuchs bei einer Geburt in München für Deutschland spielberechtigt sein könnte. Kanes Frau Katie Goodland ist zurzeit schwanger und erwartet das vierte gemeinsame Kind mit dem neuen Superstar der Bundesliga.

Kanes Frau besuchte schon Krankenhäuser in München

Gemäß einer Quelle der Sun hat sich Goodland in München bereits einige private Kliniken angeschaut. Auch weil ihr Mann bei der Geburt unbedingt dabei sein wolle, sei es sehr wahrscheinlich, dass das Kind in einem deutschen Krankenhaus auf die Welt kommen werde. Kane selbst sagte bei seiner offiziellen Bayern-Vorstellung am Sonntag, dass er mit seiner Frau in den nächsten Wochen über den Geburtsort des vierten Kindes beraten wolle. «Meine Familie ist jetzt komplett hier – ich wollte, dass ich diese Erfahrung mit ihnen teilen kann», so der 30-Jährige.

In rechtlicher Hinsicht sieht es gemäß der englischen Zeitung so aus, dass ein in Deutschland geborenes Kind die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen kann, selbst wenn beide Eltern aus England stammen. Bedingung sei dafür eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis und mindestens dreijähriger Beschäftigung in Deutschland. Da Kane bei den Bayern einen Vertrag über vier Jahre unterschrieb, erfüllt er jene Bedingung.

Deutscher Pass kein Automatismus

Die deutsche Zeitung Bild konnte die englischen Kollegen aber schnell zumindest teilweise beruhigen, da es noch eine weitere Bedingung gebe, um den deutschen Pass zu erhalten. Demnach ist ein Kind bei einer Geburt in Deutschland erst unter bestimmten Voraussetzungen automatisch Deutsche oder Deutscher. Neben dem Besitz einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis müsse sich mindestens ein Elternteil seit mindestens acht Jahren «gewöhnlich und rechtmäßig in Deutschland aufhalten».

Da die Kane-Familie jenes Kriterium nicht erfüllt, erhält der vierte Sprössling des neuen Bayern-Knipsers den deutschen Pass wohl nicht automatisch. Er könnte ihn höchstens durch eine theoretische Einbürgerung erwerben. «Ein unbefristetes Aufenthaltsrecht stellt entweder die Niederlassungserlaubnis oder das Daueraufenthaltsrecht dar. Dies erwirbt man in der Regel nach fünf Jahren», erklärte Christian Cardone, ein Anwalt für Migrationsrecht, gegenüber der deutschen Boulevardzeitung. Briten müssten mittlerweile ebenfalls über eine solche Aufenthaltserlaubnis verfügen, die jenes Recht bescheinige, dass sie seit dem Brexit kein Freizügigkeitsrecht mehr genießen würden.