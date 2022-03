Streit über Italiens Budget : Wut-Italiener haut bei Moscovici auf den Tisch

Angelo Ciocca von der Rechtspartei Liga ist sauer, dass die EU-Kommission den italienischen Haushaltsplan abgelehnt hat. Mit einer bizarren Einlage macht er seinem Ärger Luft.

Ein italienischer Europaabgeordneter hat sich mit einer bizarren Aktion über das Vorgehen der EU-Kommission gegen den italienischen Schuldenhaushalt lustig gemacht. Auf einem Video von Angelo Ciocca von der rechten Regierungspartei Lega ist zu sehen, wie er am Dienstag mit einem Schuh in der Hand auf Dokumente bei der Pressekonferenz von EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici tritt.

Die Kommission hatte zuvor die Haushaltspläne der italienischen Regierung zurückgewiesen, weil sie darin einen groben Verstoß gegen die Stabilitätskriterien im Euroraum sehen. «In Straßburg habe ich (mit einer Sohle made in Italy) den Berg von Lügen, die Moscovici über unser Land geschrieben hat, mit Füßen getreten», twitterte Ciocca. «Italien verdient Respekt und diese Euro-Schwachköpfe müssen es verstehen: Wir senken nicht mehr den Kopf! Habe ich das gut gemacht?»

«Am Anfang lächeln wir...»

Moscovici nannte die Aktion «grotesk». Wer Texte und Entscheidungen mit Füßen trete, respektiere weder Regeln noch Institutionen und Demokratie. «Am Anfang lächeln und banalisieren wir, weil es lächerlich ist, dann gewöhnen wir uns an dumpfe symbolische Gewalt und eines Tages wachen wir mit Faschismus auf», schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter. «Bleiben wir wachsam, die Demokratie ist ein zerbrechlicher Schatz!»

Angelo Ciocca antwortete am Mittwoch und erklärte, dass «die wahre symbolische Gewalt (nicht nur) die Inkohärenz von Pierre Moscovici» sei, der gesagt habe, das Defizit in Frankreich deswegen überschritten zu haben, weil es sechs Millionen arme Menschen gebe. «Sind die fünf Millionen armen Italiener etwa weniger wert? Gibt es Angst vor einem Italien, das den Kopf wieder hoch trägt?»

Matteo Salvini geht auf Distanz zu Provokation

Matteo Salvini, der Vorsitzende der rechtsextremen Lega und starker Mann der italienischen Regierung, wollte am Mittwoch nicht weiter Öl ins Feuer gießen. «Mit Provokationen werden wir Europa nicht ändern», sagt Salvini einem Radiosender. «Ich will Europa nicht verlassen, ich will nicht aus dem Euro austreten, ich möchte nicht mit meinem Schuh auf den Tisch hauen, sondern die Italiener arbeiten lassen.»