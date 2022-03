Bayern München : Wut und Schmerz bei den Bayern: «Alles ist vorbei»

Die Bayern haben alles verspielt. Die Saison kann nach dem Champions-League-K.o. «nicht mehr gut» werden. Das bittere 2:3 gegen Inter war laut Rummenigge «ein Stich ins bayerische Herz».

Wut, Frust, Leere - nach dem bitteren Champions-League-K.o. herrschte beim FC Bayern fassungsloses Entsetzen über die eigene «Dummheit». Die selbstverschuldete 2:3 (2:1)-Heimniederlage gegen Inter Mailand war ein Spiegelbild einer Saison, die nach der letzten verspielten Titelchance in Trümmern liegt. Thomas Müller entlud seine Enttäuschung auf dem Platz in Schreikrämpfen, Bastian Schweinsteiger ging wutentbrannt auf Inter-Provokateur Marco Materazzi los. Der Ärger entlud sich aber auch in gegenseitigen Schuldzuweisungen. «Alle sind enttäuscht, alle sind sauer, alle sind böse», erklärte Arjen Robben nach dem Achtelfinal-K.o.

«Es passt irgendwie leider in die Saison», sagte Schweinsteiger über den Keulenschlag am Dienstagabend. Tatsächlich waren die 90 Minuten ein Spiegelbild einer Pannen-Spielzeit mit wenigen Höhepunkten. Offensiv können sich die Bayern in einen Rausch spielen, wie nach dem Rückstand durch Samuel Eto'o (3.). Die vollbesetzte Arena kochte beim Sturmlauf der Turbo-Dribbler Robben und Ribéry, der sich aber nur in den Toren von Gomez (21.) und Müller (31.) auszahlte. Die Chancenverwertung stimmte wieder nicht. «Wir haben grandiose erste 60 Minuten gespielt. Wir hätten schon 4:1 führen müssen», sagte Gomez wie fast alle. «Danach wird man bestraft.»