USA: Wyatt (13) wollte nur Platz machen, da stürzt er in den Grand Canyon

Ein 13-Jähriger hat im US-Bundesstaat Arizona einen meterweiten Sturz in den Grand Canyon überlebt . Rettungskräfte brauchten zwei Stunden, um Wyatt Kauffman am letzten Dienstag in Sicherheit zu bringen, nachdem er an der Touristenattraktion North Rim von einem Felsvorsprung gestürzt und 30 Meter in die Tiefe gefallen war.

Der Jugendliche sagte gegenüber dem Lokalsender KPNX, er sei gestürzt, als er aus dem Weg gehen wollte, damit die Leute Fotos machen konnten. Er habe sich in die Hocke begeben und sich mit einer Hand an einem Felsen festgehalten, als er den Halt verlor und in den Canyon stürzte .

Neun gebrochene Wirbel und kollabierte Lunge

«Nach dem Sturz kann ich mich an nichts mehr erinnern», sagte er, während er im Krankenhaus lag. «Ich weiß nur noch, dass ich irgendwie aufgewacht bin und zuerst auf dem Rücksitz eines Krankenwagens, dann in einem Helikopter und schließlich in einem Flugzeug saß, das mich hierherbrachte.» Beim Sturz brach sich der Teenager neun Wirbel, zudem erlitt er eine Milzruptur und einen kollabierten Lungenflügel. Trotz seinen schweren Verletzungen hat Kauffman das Krankenhaus bereits wieder verlassen können.

Dutzende von Rettungskräften waren an der Bergung beteiligt. Wyatt wurde von einem Team des Grand-Canyon-Nationalparks in Sicherheit gebracht, das sich von einer Klippe abseilte. Zuvor hatten die Einsatzkräfte eine Rettung per Heli wegen des gefährlichen Terrains ausgeschlossen, wie BBC schreibt.

