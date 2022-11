Fußball-WM in Katar : Xavier Bettel äußert sich zu Khalid Salmans homophoben Aussagen

Am Mittwochmorgen hat sich auch Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel (DP) zu den Äußerungen zu Wort gemeldet. «Fußball soll Menschen vereinen und nicht spalten», so der Premier bei Twitter. An die Organisation der Fußball-WM gerichtet schrieb er, zu hoffen, dass diese die Haltung Salmans nicht unterstützen. Bettel selbst ist seit 2015 mit seinem langjährigen Partner Gauthier Destenay verheiratet.

Salman sagt in der ZDF-Dokumentation, die am Dienstagabend ausgestrahlt wurde, außerdem: «Das Wichtigste ist doch, jeder wird akzeptieren, dass sie hierherkommen, aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen.» Er habe vor allem Probleme damit, wenn Kinder Schwule sähen. Denn diese würden dann etwas lernen, was nicht gut sei. In der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» hatte Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani am Montag zuletzt die Kritik an Katar vorwiegend aus Europa als «sehr arrogant und sehr rassistisch» bezeichnet. Zugleich hatte er auf Reformen in seinem Land verwiesen, die auch nach der WM fortgesetzt würden.