Xavier Bettel: «Die Steuer muss gerecht sein, aber nicht abschreckend»

Besteht die Priorität darin, die aktuelle Koalition weiterzuführen?

Nein, meine Priorität ist, die Politik, für die ich kämpfe, umzusetzen und meine Werte zu vertreten. Ich bin mit niemandem verheiratet und habe keine Präferenzen. Es sind die Wähler, die sich am 8. Oktober äußern, um zu sagen, was sie wollen. Und es ist an uns, die Vorgaben zu respektieren.