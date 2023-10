Xavier Bettel«Ich werde heute nicht über das Premierministeramt verhandeln»

Wie schätzen Sie die Lage angesichts der veränderten Kräfteverhältnisse ein?

Derzeit sieht es so aus, als hätte die bisherige Koalition nach den jüngsten Zahlen keine Mehrheit mehr. Allerdings warte ich noch das Ende ab, denn man soll den Morgen nicht vor dem Abend loben. Mit der Stimmenanzahl und meinem persönlichen Ergebnis denke ich, dass die Wähler uns in einer zukünftigen Regierung weiterhin in der Verantwortung sehen wollen.