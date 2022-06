Xavier Bettel in der Ukraine : «Es gibt keine Worte, um die Tragödie von Butscha zu beschreiben»

LUXEMBURG – Premierminister Bettel ist in die Ukraine gereist, wo er Kriegsgebiete besucht und auf Wolodymyr Selenskyj trifft. Ein Besuch, der einen hohen symbolischen Wert hat.

«Es gibt keine Worte, um die unvorstellbare menschliche Tragödie von Butscha zu beschreiben», so Bettel auf Twitter. «Sie können darauf zählen, dass Luxemburg die Ermittlungen nationaler und internationaler Akteure zu diesen Kriegsverbrechen unterstützt und dafür sorgt, dass die Verantwortlichen für diese Gräueltaten gefunden, verfolgt und bestraft werden.»

Der Premier macht Station in Irpin, ein Vorort Kiews, wo knapp 300 Zivilisten dem russischen Angriffskrieg zum Opfer gefallen sind.

Premierminister Xavier Bettel befindet sich derzeit in der Ukraine. Wie der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz reiste Bettel mit dem Zug an. Aus Gründen der Sicherheit wurden im Vorfeld nur wenige Details über die Agenda des Regierungschefs vor Ort bekannt gegeben.

Bettel besucht Ortschaften, «die von der russischen Aggression betroffen sind», heißt es in der Mitteilung. Dazu zählt auch der Kiewer Vorort Borodjanka. In einem Twitter-Post erklärte Bettel, dass «Borodjanka durch die russische Aggression völlige Zerstörung erlitten hat und heute ein Symbol für sinnlose Grausamkeit und Gewalt ist.» Nichts könne das Grauen dessen, was dort geschehen ist, vermitteln.