Rede zur Lage der Nation : «Wir werden alles dafür tun, dass es den Luxemburgern in Zukunft gut geht»

LUXEMBURG – Zum Ende der parlamentarischen Sommerpause hat Premierminister Xavier Bettel am Dienstagmittag seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Sie stand unter dem Motto «Verantwortung übernehmen».

Editpress/Julien Garroy

Wie ist es um das Großherzogtum bestellt? Antworten auf diese Frage lieferte Luxemburgs Premierminister Xavier (DP) am heutigen Dienstag in der Chamber. Während der jährlichen Rede zur Lage der Nation gab er außerdem einen Ausblick auf die nächsten zwölf Monate. Hier die wichtigsten Punkte:

Ukraine-Krieg

Der Ukraine-Krieg sei die schlimmste Krise, die das Großherzogtum – ja sogar der gesamte europäische Kontinent – seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt habe. Bei seiner Reise durch die Ukraine habe er nicht nur völlig zerstörte Dörfer und Städte gesehen, sondern auch Menschen getroffen, die ihn beeindruckt hätten. Die Geschichten dieser Menschen seien den Luxemburgerinnen und Luxemburgern besonders nahe. Denn auch das Großherzogtum sei vor über 80 Jahren von einem großen Nachbarn überfallen worden. Dabei zitiert er das Motto der luxemburgischen Identität: «Mir wëlle bleiwe wat mir sinn!».

Es sei die moralische Pflicht der luxemburgischen Bevölkerung, das ukrainische Volk im Kamp für die Freiheit zu unterstützen. «Denn auch wir Luxemburger leben heute in Freiheit, weil andere Länder uns früher nicht im Stich gelassen haben». Zum ersten Mal in der Geschichte Luxemburgs seien schwere Waffen in ein aktives Kriegsgebiet geliefert worden: Militärische Ausrüstung im Wert von 72 Millionen Euro, was 16 Prozent des derzeitigen Verteidigungshaushalts entspräche.

Die Regierung habe einen Plan ausgearbeitet, mit dessen Hilfe die Militärausgaben in den kommenden Jahren deutlich erhöht werden. «Wir haben uns das Ziel gesetzt, bis 2028 1 Prozent unseres BIP in unsere Verteidigung zu investieren», so Bettel. Man arbeite an einem belgisch-luxemburgischen Bataillon, um die Armee robuster zu machen.

Cyberangriffe

Die nationale Strategie zur Cybersicherheit würde kontinuierlich umgesetzt werden. So sei eine Bewertungszelle mit allen relevanten staatlichen Akteuren einberufen worden, um das Cyberrisiko zu überwachen. Die für Cybersicherheit zuständigen Verwaltungen und Behörden würden im nächsten Haushalt und in den Folgejahren deutlich mehr Mittel erhalten, um Luxemburg bestmöglich vor Angriffen zu schützen.

Energiekrise

«Die Verteidigung der Menschenrechte, der Freiheit und der Souveränität sind uns wichtiger als billiges russisches Gas»

Während der letzten Monate sei es das Hauptanliegen der Regierung gewesen, die Bürger und Unternehmen mit ihren Sorgen nicht allein zu lassen. Beim «Energiedësch» und den beiden Tripartite seien historische Hilfspakete in Höhe von insgesamt 2,5 Milliarden Euro verabschiedet worden, «um diejenigen finanziell zu unterstützen, die am meisten unter der aktuellen Situation leiden».

Die Regierung habe sich drei große Prioritäten gesetzt: die Bekämpfung der Inflation, die Erhaltung der Kaufkraft und die Sicherung der Arbeitsplätze. Dafür sei das Indexierungssystem gesichert worden und die Auszahlung aller Tranchen würden im nächsten Jahr durchgeführt werden.

Im vergangenen Jahr seien rund 12.600 neue Unternehmen gegründet worden, ein historisch hohes Niveau. Die Arbeitslosigkeit läge mit 4,8 Prozent sogar unter dem Niveau vor der Pandemie.

Soziale Maßnahmen

Das luxemburgische Sozialmodell habe auch unter größtem Druck funktioniert: «Das unterscheidet uns von vielen anderen Ländern und darauf können wir stolz sein», berichtet Bettel. Insgesamt würden 47 Prozent der Ausgaben des Staatshaushalts für soziale Maßnahmen aufgewendet werden. So würde der Mindestlohn und der REVIS im Januar um mehr als drei Prozent angehoben werden und die erhöhte Zulage für teure Lebenshaltungskosten und die Energieprämie würden um ein Jahr verlängert werden. Des Weiteren werde die Regierung das Personal der Sozialämter um 50 Prozent aufstocken.

Klima

«Ja, eine wirksame Klimapolitik ist teuer. Aber es ist viel teurer, einfach nichts zu tun.»

Der Klimawandel sei die größte und unmittelbarste Bedrohung für die Menschheit. Noch sei es «kein unabwendbares Schicksal. Noch können wir reagieren, aber die Zeit drängt», ermahnt der Premier. Luxemburg habe keine andere Wahl, als das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Aus diesem Grund habe Bettel das Klima-Bürgerbüro einberufen und ein beeindruckender Katalog mit 56 Vorschlägen und über 200 Einzelmaßnahmen seien zusammengestellt worden.

Editpress/Julien Garroy

Erneuerbare Energien

Luxemburgs Produktion von erneuerbarer Energie sei in den letzten sechs Jahren mehr als verdoppelt worden. Die bereits bestehende Prämie für den Ersatz eines fossilen Heizsystems durch ein klimafreundlicheres System würde auf 50 Prozent erhöht werden und Haushalte, die mit Pellets heizen und derzeit mit hohen Preisen konfrontiert sind, sollen durch Zuschüsse unterstützen werden.

Die «Klimabonus»-Zuschüsse für jede energetische Renovierung würden um 25 Prozent erhöht werden, ein verpflichtender Fonds für Wohnungseigentümergemeinschaften werde eingeführt werden, mit dem alle Arten von Renovierungen finanziert werden würden, insbesondere im Bereich der energetischen Renovierung.

Ab dem 1. Januar 2023 soll der Mehrwertsteuersatz für neue Fotovoltaikanlagen auf drei Prozent gesenkt und die Degression der Vergütungen ausgesetzt werden. «Wenn die Betreiber von Fotovoltaikanlagen ihren Strom selbst oder im Rahmen einer Energiegemeinschaft nutzen, erhalten sie unter dem Titel «Klimabonus» eine zusätzliche Förderung von 25 Prozent», ergänzt Bettel

Fotovoltaikanlage wird Pflicht

Die Regierung werde nach einer Übergangsphase die Pflicht einführen, dass auf jedem Neubau eine Fotovoltaikanlage auf der ganzen Dachfläche zu installieren sein wird. Der Staat werde die Kosten für Fotovoltaikanlagen von Personen übernehmen, die sich diese Investition nicht leisten können. Sobald der Staat die durch die Stromerzeugung verursachten Kosten wieder hereingeholt habe, werde er dem Eigentümer die Anlage schenken.

Mobilität

Im Juni hätten sich die EU-Mitgliedstaaten darauf geeinigt, dass ab 2035 nur noch klimaneutrale Neufahrzeuge zugelassen werden. In Luxemburg sind bereits fünf Prozent aller zugelassenen Autos elektrisch angetrieben: «In diesem Jahr waren 25 Prozent der Neuzulassungen Elektroautos und Plug-in-Hybride».

Die staatlichen Prämien, die Käufer eines reinen Elektrofahrzeugs beantragen können, um die Mehrkosten eines Elektroautos auszugleichen, soll bis 2024 verlängert werden.

Staatsfinanzen

Derzeit habe Luxemburg eine Staatsverschuldung von 24,6 Prozent. Unter anderem dank der Maßnahmen im Rahmen von «Energiedësch» und der Solidaritätspakete 1.0 und 2.0 würde die Staatsverschuldung im nächsten Jahr auf 26,3 Prozent steigen. Bis 2026 könne die Staatsverschuldung auf 29,5 Prozent wachsen. Darüber müsse sich Luxemburg zurzeit keine Sorgen machen, da die Staatsschulden in diesen Krisenzeiten gut investiert und die öffentlichen Finanzen unter Kontrolle seien.

Konkrete Steuermaßnahmen würde die Finanzministerin Yuriko Backes (DP) am Mittwoch vorstellen.

Steuererleichterungen

Da die wirtschaftliche und damit auch die haushaltspolitische Entwicklung derzeit sehr unvorhersehbar sei, würde die Regierung die nächsten Monate abwarten, bevor sie über den Zeitplan für weitere Steuererleichterungen entscheidet. Es ginge also nicht um das «ob», sondern um das «wann».

Wirtschaft

Die Regierung arbeite derzeit an einer langfristigen Strategie, um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes auf nachhaltige Weise anzukurbeln. Mithilfe interdisziplinärer Studien, die in Zusammenarbeit mit allen Ministerien, Wirtschaftsakteuren und der Zivilgesellschaft erstellt werden, entwickele sie eine wirtschaftliche Vision bis 2050. «Mit konkreten Wegen und den notwendigen Mitteln, um diese Vision in die Realität umzusetzen».

Um Unternehmensgründungen zu fördern, würden unter anderem, die Möglichkeit einer zweiten Chance nach einem Konkurs eingeführt werden. Der Mut zur Selbstständigkeit solle belohnt und nicht bestraft werden.

Digitalisierung

Die Digitalisierung beginnt beim Staat, der seine Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen so einfach und effizient wie möglich gestalten muss. Xavier Bettel

Die Regierung stelle bis 2026 fast zwei Milliarden Euro für die Digitalisierung zur Verfügung. Zurzeit würde an einer digitalen Geldbörse gearbeitet werden, in der die Bürger ihre amtlichen Dokumente auf ihrem Mobiltelefon speichern können.

Arbeiten

Die Regierung setze sich weiterhin für eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ein und setze die einschlägigen europäischen Texte um und führe unter anderem ein Recht auf Teilzeitarbeit ein. Außerdem sollen Coworking Spaces, an den Grenzen eingerichtet werden.

Auch die Interaktion zwischen Berufsleben und Freiwilligenarbeit solle gestärkt werden. Aus diesem Grund würde der Kultururlaub wieder eingeführt und der Sporturlaub verbessert werden. Auf diese Weise sollen Menschen, die sich bisher in ihrer Freizeit engagiert haben, stärker unterstützt werden.

Wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Xavier Bettel

Ältere Mitbürger

In den kommenden Wochen werde die Regierung Änderungen am Gesetzesvorschlag verabschieden, die die Qualität der Dienstleistungen und die Transparenz im Bereich der älteren Menschen verbessern würden. Im Mittelpunkt des Gesetzes stünden die Autonomie und das Recht auf Selbstbestimmung der älteren Bürger. Um dies zu erreichen, würde in Kürze die Reform der gerontologischen Versorgung auf den Weg gebracht werden.

Damit ältere Menschen in Alten- und Pflegeheimen in den kommenden Monaten keine Preissteigerungen befürchten müssen, beteilige sich der Staat an den Mehrkosten, die durch die hohen Energiepreise entstehen. Außerdem investiere der Staat weiterhin in den Ausbau und die Renovierung der Infrastruktur für ältere Menschen, so dass in den kommenden Jahren etwa 3000 zusätzliche Betten zur Verfügung stehen werden.

Grundsteuer

Wir können und wollen nicht einfach zusehen, wie immer mehr Menschen gegen die hohen Wohnungspreise ankämpfen. Xavier Bettel

Die neue Grundsteuer sei sozial gerecht, denn Hausbesitzer, die in ihrem eigenen Haus oder ihrer eigenen Wohnung leben, würden im Durchschnitt eine Belastung in der gleichen Größenordnung wie heute haben werden. Eigentümer, die mit ihren Grundstücken und Immobilien spekulieren würden, indem sie nicht bauen oder sie leer stehen lassen, würden jedoch deutlich mehr zahlen müssen.

Familien sollen allerdings nicht dafür bestraft werden, dass sie ein Grundstück behalten, damit ihre Kinder später darauf bauen könnten. Deshalb würde ein Freibetrag pro Kind gewährt werden. Diese Grundstücke würden also ganz oder teilweise von der Mobilisierungssteuer befreit werden, was von ihrer Größe und der Region abhinge, in der sie sich befinde.

Steuervorteile

Künftig dürfe jede Person nur noch zweimal in ihrem Leben für fünf Jahre einen Steuervorteil in Anspruch nehmen. Auf diese Weise würde sichergestellt werden, dass eine kleine Investition in Immobilien attraktiv bliebe, ohne dass das Steuersystem zur Finanzierung eines Geschäftsmodells missbraucht würde, das auf Kosten der breiten Öffentlichkeit ginge.

Mit all diesen Maßnahmen setze die Regierung die neue Verfassung schrittweise um: nicht mit einem bedingungslosen Recht auf Eigentum, sondern mit einem Recht auf eine würdige Wohnung für alle. «Ein fairer Wohnungsmarkt ist nur dann fair, wenn alle Menschen Zugang zu Wohnraum haben», unterstreicht Bettel.

Reform des Mietvertrags

Mit der Reform des Mietvertrags sorge man für einen besseren Schutz der Mieter und vereinfache alternative Modelle des Zusammenlebens. Der private Mietmarkt werde über klarere und transparentere Rahmenbedingungen verfügen. Die Mietobergrenze von derzeit 5 Prozent des investierten Kapitals werde auf 3,5 Prozent und für Wohnungen mit geringer Energieeffizienz sogar auf 3 Prozent gesenkt. In Zukunft müsse die Höhe des investierten Kapitals im Mietvertrag festgehalten werden, damit der Mieter besser kontrollieren könne, ob die geltende Obergrenze eingehalten würde.

COVID-19-Krise

Die Regierung sei jederzeit bereit, das Contact-Tracing bei Bedarf zu reaktivieren. Der Zugang zu Impfungen sei und bleibe einfach – ein Teil der Impfzentren bleibe bewusst offen, um viele Menschen schnell impfen zu können. Wie versprochen, habe die Regierung die Arbeit an der Einführung einer Impfpflicht fortgesetzt, um im schlimmsten Fall keine Zeit zu verlieren.

Medikamente, die im Kampf gegen COVID-19 eine immer wichtigere Rolle spielen würden, würden weiter eingekauft werden. Die Bestände an Schnelltests seien gut gefüllt und die mobilen Teams bereit, gefährdete Menschen in Zukunft schnell und effizient zu impfen und zu testen.

«Eine Sache ist ganz klar. Wir müssen besser auf eine zukünftige Pandemie vorbereitet sein, denn die nächste Pandemie könnte schon morgen vor unserer Haustür stehen.» Xavier Bettel

Gesundheitssystem

In der Krankenversicherung arbeite die Regierung an der direkten und automatischen Kostenübernahme, die ab dem nächsten Jahr in mehreren Schritten eingeführt werden soll. Dank dieses Systems werde es nicht mehr nötig sein, Geld vorzustrecken, das von der Krankenversicherung übernommen wird.

Interkulturelles Zusammenleben

Ausländischen Mitbürgern solle bei den Kommunalwahlen leichter eine Stimme geben werden. Mit einer großen Mehrheit im Parlament wurde das Wahlgesetz geändert, sodass die fünfjährige Wohnsitzklausel für ausländische Staatsbürger abgeschafft und die Frist, innerhalb derer man sich registrieren lassen kann, verlängert wurde.

Presse

Die Presse sei ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen Desinformation und zur Stärkung der Demokratie. Mit dem neuen Presseförderungsgesetz und neuen Verträgen soll der Pressepluralismus weiter gestärkt werden.

Zusammen mit dem Presserat sei ein Rundschreiben, das den zuständigen Beamten neue, klarere Anweisungen für die Zusammenarbeit mit der Presse gäbe, überarbeitet worden. Der Staat müsse auf die Anfrage eines Journalisten innerhalb von 24 Stunden antworten, wenn möglich mit den gewünschten Informationen, zumindest aber mit einem Hinweis darauf, wann die Informationen verfügbar sein würden oder aus welchen Gründen die Informationen möglicherweise nicht veröffentlicht werden können.

«Gemeinsam werden wir dies überstehen. So wie wir als Volk schon viele schwierige Zeiten überstanden haben. Das ist Luxemburg. Das ist es, was uns auszeichnet.» Xavier Bettel