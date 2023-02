Luxemburg: Xavier Bettel öffnet Tür für Diskussion um Steuertabelle

«Steuerpolitik ist normalerweise kein Thema der Tripartite, sie ist eher für soziale und wirtschaftliche Themen vorgesehen. Aber wir werden das Thema mit der Regierung besprechen», sagte Premierminister Xavier Bettel (DP) am Dienstag nach den Zweiertreffen mit der Arbeitgeberseite und den Gewerkschaften. Letztere waren sich im Hinblick auf die am Freitag anstehende Tripartite einig: «Eine Sache liegt uns am Herzen, nämlich die Anpassung des Steuertarifs an die Inflation. Das ist unsere Forderung», sagte Romain Wolff, Präsident der CGFP.