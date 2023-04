Im EU-Parlament: Xavier Bettel setzt zum Frontalangriff auf Orbans Anti-LGBT-Gesetz an

Der Premierminister hat am heutigen Mittwoch vor dem Europäischen Parlament gesprochen und dabei mehr Respekt für die LGBTQ+-Community gefordert. Scharfe Kritik hingegen hat er an Victor Orban geübt.

Xavier Bettel sprach am Mittwoch vor den Europaabgeordneten. EP

Premierminister Xavier Bettel hat am heutigen Mittwoch eine Ansprache im Europäischen Parlament gehalten und dabei mahnende Worte verwendet: «Wenn jemand in dieser Versammlung denkt, dass man homosexuell wird, weil man ferngesehen hat, (...) ein Lied gehört hat (...), dann hat er nichts verstanden», erklärte Xavier Bettel (DP) vor den Europaabgeordneten und nahm damit Bezug auf ein im Jahr 2021 verabschiedetes Gesetz in Ungarn. Unter dem dortigen Regierungschef Victor Orban von der rechtspopulistischen Fidesz war einen Gesetzestext auf den Weg gebracht worden, welcher die «Darstellung oder Förderung» von Homosexualität und Geschlechtsumwandlung bei Minderjährigen verbietet.

Ein Vorgehen, das nicht nur von dem luxemburgischen Staatsminister scharf kritisiert wird. «Das Schwierigste für einen Homosexuellen ist es, sich selbst zu akzeptieren», fügt der Politiker, der selbst mit einem Mann verheiratet ist und sich für die Rechte der LGBTQ+-Gemeinschaft einsetzt, hinzu.

In seiner Ansprache vor den Europaabgeordneten richtete er einen Appel des friedvollen Miteinanders an die Öffentlichkeit. «Wir bitten nicht um Mitleid, wir bitten nicht um Solidarität, wir bitten nicht um Mitgefühl, wir bitten nur um Respekt.» Weiter erinnerte er an sein persönliches Coming-out mit dem Verweis, dass dies in anderen Teilen der Welt undenkbar gewesen wäre.

Kommissionspräsidentin bezeichnet LGBT-Gesetzt als «Schande»

Gerade junge Menschen, die mit ihrer Sexualität nicht offen umgehen dürfen – aus Angst vor Verfolgung und Mobbing – trieben diese Umstände häufig in den Selbstmord. «Sie zu stigmatisieren, ihnen zu sagen, dass die Bildung, die Kultur oder Medien daran schuld sind, verstößt für mich gegen das, was die Europäische Union ausmacht: Offenheit und Toleranz», erklärte Xavier Bettel vor den Abgeordneten. Er richtete weitere drastische Worte in die Runde. «Ich schäme mich, dass einige Kollegen auf dem Rücken von Minderheiten Stimmen gewinnen wollen, so hat es in unserer Geschichte schon einmal angefangen.»

Das ungarische Gesetz war bei seiner Verabschiedung von mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs scharf kritisiert worden. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (CDU), bezeichnete den Akt sogar als «Schande». Die EU leitete als Reaktion darauf ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn ein und reichte im Dezember 2022 Klage beim Europäischen Gerichtshof ein. Fünfzehn EU-Länder, darunter Luxemburg, Belgien, die Niederlande, Frankreich und Deutschland, haben sich der Klage der Kommission angeschlossen. Unterstützt wird diese auch vom Europäischen Parlament.

Die Kommission ist der Ansicht, dass das Gesetz insbesondere gegen Artikel 2 des EU-Vertrags, der die Achtung der Menschenrechte und der Nichtdiskriminierung festschreibt, sowie gegen die EU-Grundrechtecharta verstößt.