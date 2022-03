Luxemburg – Xavier Bettel spielt die Transparenz-Karte

Premierminister Xavier Bettel hat 2014 bereits alle seine Beteiligungen an Energieunternehmen verkauft.

Ob Strom, Gas oder Benzin: Seit Monaten steigen die Energiepreise – nicht nur im Großherzogtum. Dass nun die parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Marc Goergen (Piraten) zu den Beteiligungen der Regierungsminister an Energieunternehmen nach der jüngsten Preisexplosion an den Zapfsäulen am vergangenen Wochenende beantwortet wird, darf demnach als Zufall eingestuft werden. Premierminister Xavier Bettel antwortete am Dienstag, dass drei der Minister Beteiligungen an Energieunternehmen hatten oder noch haben: er selbst, François Bausch und Claude Haagen.

Er selbst habe von Januar bis März 2014 «alle Aktien» verkauft, die er an den Unternehmen Cheniere Energy, Total und Eon gehalten habe. Er fügte hinzu, dass François Bausch am 15. Dezember 2021 seine Anteile am Energiepark Réiden in Form einer Schenkung in Höhe von 250 Euro zurückgegeben habe. Lediglich Claude Haagen halte immer noch Anteile an der Gesellschaft Sunelec Diekirch, wie auch aus der 2014 eingeführten Liste mit den Informationen, die jedes Regierungsmitglied nach dem Verhaltenskodex (Cod de déontologie) dem Premierminister vorlegen muss, hervorgeht. Diese Liste kann von allen Bürgern unter der Biografie des jeweiligen Regierungsmitglieds eingesehen werden, die auf der Website der Regierung abrufbar ist.