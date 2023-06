Luxemburg: Xavier Bettel strebt Wiederwahl an

Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel (DP) will nach der Parlamentswahl am 8. Oktober seine bisherige Politik fortsetzen. «Ich habe die Motivation und die Energie, das Land weiter zu modernisieren und weiterzuarbeiten», sagte der liberale Bettel der Deutschen Presse-Agentur in Luxemburg. «Ich sehe, dass das Land in einer Situation ist, in der es wichtig ist, die richtigen Weichen zu stellen.»