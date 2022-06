Nato-Gipfel in Madrid : Xavier Bettel und sein Gatte dinieren mit spanischem König

LUXEMBURG –Am Rande des Nato-Gipfels in Madrid, waren der luxemburgische Premier und Gauthier Destenay zum Abendessen im spanischen Königshaus geladen worden.

28.06: Xavier Bettel und sein Ehemann Gauthier Destenay waren am Dienstagabend zum Abendessen am Tisch von König Felipe VI. von Spanien und Königin Letizia zum Abendessen eingeladen.

Alle Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitgliedsländer waren am Dienstagabend zu einem großen Abendessen im Königspalast in Madrid eingeladen. Zu den Gästen zählten auch Frankreichs Premier Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte, sowie Joe und Jill Biden.

Am morgigen Mittwoch rückt dann die Weltpolitik in den Mittelpunkt: Der Krieg in der Ukraine bestimmt den Nato-Gipfel in Madrid, auf dem die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten über die Zukunft des Bündnisses beraten. Auch mit Hinblick auf die jüngsten Antragssteller Finnland und Schweden.