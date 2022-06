Selenskyj lädt ein: Xavier Bettel will bald in die Ukraine reisen

«Jetzt habe ich eine Einladung, ich werde kommen», hat Xavier Bettel erklärt, nachdem ihn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagin in die Ukraine einlud. Gegenüber L'essentiel deutete der bislang eher zurückhaltende luxemburgische Premierminister in den Fluren der Abgeordnetenkammer an, dass er in Kürze eine Reise in die Ukraine plane. Diese Ankündigung folgte kurz nach der Rede Selenskyjs in der Chamber.