Auf Twitter : Xavier Bettel wirbt bei Weltwirtschaftsforum für pakistanische Mangos

DAVOS/LUXEMBURG – Premierminister Xavier Bettel (DP), der sich derzeit auf dem Weltwirtschaftsgipfel in der Schweiz befindet, hat am Mittwoch in einem schrägen Videoclip sein Debüt als Werbegesicht in den Sozialen Netzwerken gegeben.