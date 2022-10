Zu Besuch in Italien : Xavier Bettel wird von Papst Franziskus empfangen

Am Rande seiner Wirtschafts- und Tourismusmission in Italien, die er am Mittwoch mit Tourismusminister Lex Delles antrat, wird Premierminister Xavier Bettel einen offiziellen Besuch in San Marino und anschließend im Vatikan absolvieren. Dort wird er am Samstag von Papst Franziskus empfangen, wie das Staatsministerium am Mittwoch mitteilte.