«Von Verschwörungen geblendet»: Xavier Naidoo entschuldigt sich für Skandal-Aussagen

In den letzten zwei Jahren zweifelte der Sänger öffentlich an der Existenz des Coronavirus.

In einem dreiminütigen Video bittet der deutsche Sänger um Verzeihung. «Ich war von Verschwörungserzählungen geblendet und habe sie nicht genug hinterfragt. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue», so der Musiker.

In den vergangenen Jahren sorgten die öffentlichen Aussagen von Xavier Naidoo immer wieder für Empörung. So zweifelte er etwa offenkundig an der Existenz des Coronavirus, äußerte sich antisemitisch und erzählte in einem Video, dass hinter der «Fridays For Future»-Klimabewegung der Teufel stecke. Einige seiner Songinhalte wurden zudem als homophob und rassistisch kritisiert, der Sänger glaubte an die Reichsbürger-Theorie und wurde gar wegen Volksverhetzung angeklagt. Jetzt folgte jedoch die Kehrtwende.