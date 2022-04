China : Xi verteidigt Chinas Null-Covid-Politik trotz steigender Infektionszahlen

Angesichts steigender Fallzahlen und wachsender Verärgerung in der Bevölkerung hat Chinas Staatschef Xi Jinping die Null-Covid-Strategie seines Landes im Kampf gegen die Pandemie verteidigt.

Bei einer Ehrung von Teilnehmern der diesjährigen Olympischen Winterspiele in Peking sagte Xi am Freitag, bei dem Sportereignis habe die chinesische Corona-Politik «einmal mehr den Test bestanden».

Shanghai am stärksten betroffen

In den vergangenen Wochen wurden in der Volksrepublik täglich tausende Corona-Neuinfektionen nachgewiesen. Am stärksten betroffen ist die Wirtschaftsmetropole Shanghai, die am Freitag mehr als 21.000 Neuinfektionen meldete. In der Stadt gilt bereits seit Ende März ein Lockdown.