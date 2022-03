Ausstellung : XXL-Dinosaurier zeigen auf dem Glacis ihre Zähne

LUXEMBRUG – Von Freitag bis Mittwoch gastiert in der Hauptstadt eine spielerische und interaktive Ausstellung über Dinosaurier.

Dreißig Dinosaurier in XXL-Größe, einige davon robotergesteuert, Eintauchen in den Alltag eines Apatosaurus per VR-Helm, archäologische Ausgrabungen, ein Fragebogen für angehende Paläontologen und last but not least ein Velociraptor aus «Jurassic World» – Ab dem heutigen Freitag bis kommenden Mittwoch erwartet Besucher das volle Dino-Programm bei der Wanderausstellung auf dem Glacis-Feld.