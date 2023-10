Y2K-Trend: Draufgänger tragen jetzt diese Tasche aus den Nullerjahren

Zurück im Trend: Taschen von George Gina & Lucy. Instagram/Babbie.Gummy

Butterfly-Tops sind zurückgekommen, der «Jeans und ein Top»-Look hatte dieses Jahr ein Comeback und auch der Rock war wieder über der Hose zu sehen . All das sind 2000er-Trends. Mit dem Wiederaufleben verschiedenster Y2K-Modebewegungen (bei Y2K steht das Y für Year und 2K für das Jahr 2000) kommen nun auch diese Taschen zurück: jene der ikonischen Marke George Gina & Lucy.

Was denkst Du über die 2000er-Trends? Finde ich cool, ich habe noch viele Sachen. Ist doch super, aber ich habe die Sachen nicht mehr. Ich hatte schon geahnt, dass viel zurück in die Mode kommt. Ich hab lieber neue Trends. Finde diese 2000er-Mode oft ganz schrecklich. Mir ist das egal.

Es liegt auf der Hand, dass die Handtaschen von George Gina & Lucy, kurz GG&L, wieder zum Modetrend werden. Denn mit ihrem draufgängerischen Look passen sie perfekt zu vielen Styles der Gen Z. Man denke nur an Blokecore (angelehnt an den 90er-Stil der englischen Arbeiterklasse) oder Gorpcore (angelehnt an Wanderkleidung und funktionale Outerwear).

Nylon, Nieten und auffällig platzierte Reißverschlüsse sowie der ikonische Karabinerhaken in der Mitte der Tasche sind charakteristisch für GG&L. In zarten Farbtönen lassen sie sich auch zu weniger auffälligen Outfits stylen. Auf Tiktok häufen sich Videos, in denen eine Tasche der Marke präsentiert wird. Viele davon werden auf dem Secondhandmarkt gefunden.

Die Taschen gibt es jedoch auch weiterhin in jeglichen Farben neu zu kaufen. Das Label gibt es noch, es stammt jedoch nicht etwa aus einer der Modehauptstädte der Welt . Denn statt aus Paris, Mailand, New York oder Kopenhagen stammt der Brand aus dem deutschen Langenselbold.

Das Label gibt es seit den frühen 2000ern. Speziell ist, dass die Taschen über die letzten 20 Jahre kaum teurer geworden sind. Zu Beginn kosteten sie rund 45 bis 95 Franken, auch heute bewegen sich die neuen Modelle in einem ähnlichen Preissegment.

1 / 3 Eine Influencerin stylt Taschen der Marke George Gina & Lucy zu Winter- und Sommeroutfits. Instagram/lottaliinalove Im Sommer setzt sie auf die kleine Version. Den ikonischen Karabinerhaken hat sie hier entfernt. Instagram/lottaliinalove Auch die Influencerin Babbie Gummy aus Minsk setzt auf GG&L. Instagram/Babbie.Gummy

Jahrelang war es still um den Brand, doch nun schmücken sich zahlreiche Gen-Z-Influencer mit den Taschen. Auf Tiktok wird George Gina & Lucy in Videos unter «Marken, die cool sind» abgefeiert oder die Taschen werden in Videos zu «Trendprognosen» erwähnt. Getragen werden so ziemlich alle Modelle der Tasche, doch in den meisten Beiträgen sind eher große Versionen zu sehen.

Hattest Du mal eine GG&L-Tasche – und hast Du sie noch?