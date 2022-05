«Lächerlich»: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht treffen sich vor Gericht

In einer Instagram-Story verriet die 28-Jährige kürzlich, dass sie ihren Ex-Freund bald vor Gericht treffen wird. «Der erste Gerichtstermin steht fest», so die Influencerin.

Der Streit zwischen Jimi Blue Ochsenknecht (30) und Yeliz Koc (28) geht in die nächste Runde.

Seit Monaten zieht sich nun schon der Rosenkrieg zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht. Ein Ende des öffentlichen Streites scheint jedoch nicht in Sicht: Für die jungen Eltern geht es nun vor Gericht, wie Yeliz am Donnerstag in ihrer Instagram-Story verkündete.