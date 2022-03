Aline Nowacki : «Yoga erlaubt es uns, der Hektik zu entfliehen»

LUXEMBURG – Aline Nowacki (30) hat im Leben immer etwas gefehlt – bis sie Yoga entdeckt hat. Aus dieser Passion hat sie sich jetzt ein zweites Standbein gemacht.

1 / 5 Aline Nowacki (30) hat 2020 beschlossen, Yoga-Lehrerin zu werden und sich damit einen Traum erfüllt. Gabriele Modica Fotografia Ihre Ausbildung hat sie an einer Schule in Portugal gemacht. Aline Nowacki Die junge Luxemburgerin möchte mit dem Klischee brechen, dass man, um Yoga zu praktizieren, dehnbar sein muss. Aline Nowacki

«Yoga hat mein Leben verändert», freut sich Aline Nowacki, die seit 2020 zertifizierte Yoga-Lehrerin ist und sich seither als viel gelassener und geerdeter wahrnimmt. Die junge Luxemburgerin hat nach ihrem Master-Abschluss in Marketing und Kommunikation ihren lang geplanten Berufsweg eingeschlagen und wurde 2019 Marketing Officer bei der Luxair. Bereits dort nutzte sie ihre Pausen, um im Keller der Räumlichkeiten Yoga zu praktizieren. Als sich plötzlich immer mehr Arbeitskolleginnen dazu gesellten und ihr Training quasi zur Lehrstunde wurde, entschied Aline für sich: «Ich muss jetzt wirklich wissen, was ich hier mache und Verantwortung übernehmen». Zumal sie mit der Zeit auch immer wissbegieriger wurde und tiefer in die Yoga-Philosophie eintauchen wollte.

«Da kam mir Corona sogar ganz gelegen», gesteht die junge Frau, die ihre Zeit zuhause sinnvoll nutzen wollte. Als erstes habe sie einen Schritt unternommen, den man als angehender Yoga-Coach nicht gehen muss, der es aber einfacher mache die Praktiken des Yoga nachzuvollziehen. «Ich habe mir ein Diplom zum Holistic Health Coach erarbeitet, um die Philosophie noch besser zu verstehen.» Anschließend sei geplant gewesen, die Ausbildung zur Yoga-Lehrerin in Indien zu absolvieren, was aufgrund der coronabedingten Reiseverbote hinfällig wurde. «Glücklicherweise ergab sich aber die Möglichkeit, eine Schule in Portugal zu besuchen, die die Ausbildung ebenfalls anbot. Wichtig dabei ist, dass man sich für eine Schulung entscheidet, die in Europa anerkannt ist, zumal die Richtlinien noch alle sehr neu sind. Konkret bedeutet dies, dass ich eine Ausbildung über 200 Stunden absolviert habe, die auch von der Yoga Alliance zertifiziert ist.» Nach diesen 200 Stunden bestünde jährlich die Möglichkeit, sich weiterzubilden und Wissen wieder aufzufrischen.

«Ich hatte, wie viele, immer dieses Bild im Kopf: Yoga ist Bewegung. In der Ausbildung habe ich dann gelernt, wie Yoga eigentlich aufgebaut ist, nämlich teilt es sich in die acht Glieder des Yoga nach Patanjali auf», erklärt die 30-Jährige. Hier erlerne man den Umgang mit der Umwelt, mit sich selbst, mit dem Körper, der Atmung, den Sinnen, dem Geist sowie Konzentration, Meditation und – wie es in der Lehre genannt wird – das Höchste, die innere Freiheit. Die Posen seien demnach nur ein kleiner Teil einer ganzen Lebensweise. Neben der Yoga-Lehre stünden zudem Philosophie- und Anatomie-Kurse auf der Agenda angehender Yogi.

«Man braucht wirklich nicht viel»

Ist man dann Lehrer, können Kurse individuell aufgebaut werden. «Was mir in unserer Gesellschaft beispielsweise auffällt, ist, dass es schwierig ist, Kurse traditionell einzuleiten», verrät die Yogini. Traditionell beginne eine Trainingseinheit mit fünf bis 15 Minuten atmen. «Doch wenn wir in einem Kurs ankommen, kreisen unsere Gedanken noch um den Stress vom Alltag. Sich in diesem Zustand sofort komplett runterzufahren und auf die Atmung zu konzentrieren, ist für die meisten fast unmöglich.» Aus diesen Gründen hat Aline Nowacki, die derzeit hauptsächlich Privatkurse anbietet, beschlossen, ihre Stunden so einzuleiten, dass erst der ganze Stress abgeschüttelt wird. «Das ist das Schöne am Yoga: Es wird nicht nur auf den Körper geachtet, sondern auch und insbesondere auf das Innere und das Mentale.» Dies sei ihrer Meinung nach auch einer der Gründe, weshalb die Praktik einen solchen Boom erlebt. «Yoga erlaubt es den Menschen, der Hektik zu entfliehen, wieder zu sich zu finden und sich zu erden», schwärmt die wissbegierige Aline über die positiven Effekte ihrer Passion.

Ein Klischee, mit dem die Luxemburgerin abschließend noch dringend brechen möchte, ist, dass man, um Yoga zu praktizieren, dehnbar sein muss. «Klar ist es ein Vorteil, um einige Posen durchzuführen, aber es ist kein Kriterium, um Yoga zu machen. Im Fokus steht immer die Atmung», klärt Aline auf. Auch brauche man nicht die neueste Matte oder die tollste Sportkleidung: «Ich kann auch einfach morgens aufstehen und im Pyjama Yoga machen – man braucht wirklich nicht viel», schließt sie grinsend.