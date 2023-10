Yorkshire: Löste Sturm Babet Geheimnis um 200 Jahre alten Walfänger?

1 / 4 Die mit schwerem Eisen beschlagenen Schiffstrümmer … Teesside Live … wurden an der britischen Nordseeküste bei Marske-by-the-sea angespült. Teesside Live Sie sollen vom 1826 zerstörten Walfangschiff Esk stammen. Teesside Live

Ende letzter Woche brachte das Sturmtief Babet den britischen Inseln Überschwemmungen und sorgte für Chaos: Hunderte Menschen waren in ihren Häusern von Hochwasser eingeschlossen, es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. In Leeds kam ein Flugzeug wegen starker Böen von der Landebahn ab. Mindestens drei Menschen fielen dem Unwetter in England und Schottland zum Opfer. Zuvor hatte das Tiefdruckgebiet Irland getroffen und auch dort für Hunderte überflutete Häuser gesorgt.

Doch Babet hat auch Dinge ans Tageslicht gebracht, die Historikern große Freude bereiten dürften. So meldet die Daily Mail, dass an der Küste bei Marske-by-the-sea in der Grafschaft Yokshire hölzerne Wrackteile angespült wurden, die wohl fast 200 Jahre auf dem Meeresgrund lagen und nun den Weg zurück ans Land fanden. Laut Einheimischen dürfte die große Holzstruktur vom Walfänger Esk stammen, der im nahen Whitby gebaut worden war und bei einem verhängnisvollen Sturm am 6. September 1826 auf ein Riff auflief. Zuvor war das Schiff rund um Grönland auf Walfang gewesen.

Nur drei Seeleute überlebten Havarie

Die Zeitung zitiert aus einem zeitgenössischen Bericht, der in einem Buch über den Walfang in Nordostengland abgedruckt ist: «Am 6. September 1826 befand sich die Esk weniger als 30 Meilen vor Whitby, kam aber bei auffrischendem Südwind nur langsam voran. Als es Abend wurde, reffte sie die Segel und fuhr näher an die Küste heran, um von einer südlichen Flut über die Tees Bay zu profitieren. Das war eine verhängnisvolle Entscheidung. Innerhalb weniger Stunden erwischte ein heftiger Oststurm die Esk an einem Leeufer. Trotz der verzweifelten Bemühungen einer erfahrenen Mannschaft lief sie auf dem Saltscar-Riff zwischen Redcar und Marske auf Grund, wo sie von enormen Wellen erbarmungslos zermalmt wurde.»

Die Besatzung eines Rettungsbootes aus dem nahen Redcar habe daraufhin mehrere erfolglose Versuche unternommen, das Wrack zu erreichen und die Besatzung zu retten. «Im grauen Licht der Morgendämmerung brach die Esk schließlich auseinander und die Besatzung stürzte ins Meer», heißt es im Bericht weiter. «Es gab nur drei Überlebende. Der Walfang in Whitby hat sich von dieser Tragödie nie wirklich erholt.»

