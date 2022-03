Musik-Videos : Youtube arbeitet an werbefreier Bezahlversion

Youtube plant laut Medienberichten ein Abo-Modell. Gegen die monatliche Gebühr von 10 Dollar würden Nutzer einen werbefreien Zugang zu Musikvideos erhalten.

Der zu Google gehörende Musikdienst Youtube arbeitet laut Medienberichten an einem Bezahlmodell. Der Dienst soll noch in diesem Jahr lanciert werden. Für Youtube, das mit den kurzen Werbeclips vor den eigentlichen Videos zum Giganten aufgestiegen ist, wäre das ein Kurswechsel. Beim Bezahldienst soll es um Musikvideos gehen, wie billabord.com berichtet. Für 10 Dollar im Monat sollen Nutzer werbefreien Zugriff auf den gesamten Musikkatalog erhalten. Zudem könnte der Bezahldienst mit weiteren Funktionen ausgestattet sein. Denkbar wäre eine Offline-Verfügbarkeit der Inhalte.

«Eine Youtube-Version mit Bezahlschranke, aber ohne Werbung würde den Nutzern mehr Optionen einräumen und gut in eine Welt passen, in der immer mehr Videos über Apps auf Mobilgeräten angesehen werden», sagte Google Managerin Susan Wojcicki laut wsj.de in der Nacht auf Dienstag an der Technologiekonferenz Code Mobile im kalifornischen Half Moon Bay. Es gebe bereits viele Apps, bei denen Nutzer wählen könnten, ob sie Werbung sehen möchten oder lieber zahlen wollen, so Wojcicki weiter.