Ukraine-Krieg : Youtube sperrt Kanäle von RT und Sputnik in Europa

RT und Sputnik stehen Westen immer wieder als Propagandainstrument des Kreml in der Kritik, die Desinformation und Verschwörungstheorien verbreiten.

Die Videoplattform Youtube hat die Kanäle der russischen Staatssender RT und Sputnik europaweit gesperrt. «Aufgrund des andauernden Krieges in der Ukraine sperren wir mit sofortiger Wirkung Youtube-Kanäle, die mit RT und Sputnik in Europa verbunden sind», teilte ein Firmensprecher am Dienstag mit.