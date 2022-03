PewDiePie : Youtube-Star reagiert auf Antisemitismus-Vorwürfe

Die Anschuldigungen sind happig: PewDiePie soll ein Antisemit sein. Nun reagiert der Schwede mit einem Video. Schuld an dem Wirbel sei die «Lügenpresse», sagt er.

Grund für diese heftige Reaktion ist ein Artikel in der renommierten New Yorker Tageszeitung. Drei Journalisten des «Wall Street Journal» machten publik, dass der Schwede in den vergangenen Wochen mehrfach Witze mit antisemitischem Hintergrund gemacht hat.