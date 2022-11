Gegen zwei Gesetze verstoßen: Youtuberin isst Fledermaus-Suppe – jetzt drohen ihr bis zu fünf Jahre Gefängnis

Was Srisunaklua in dem Clip als «köstlich» bezeichnet, kommt bei einigen ihrer Follower überhaupt nicht gut an: «Wenn du sterben willst, stirb allein. Niemand wird es dir übel nehmen. Aber wehe, du löst eine Pandemie aus», heißt es in den Kommentaren des auf Youtube mittlerweile gelöschten Clips. Ein anderer schrieb: «Du bringst dich in Gefahr. Wenn du krank wirst, belästige nicht die Ärzte und Krankenschwestern.»