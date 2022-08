5 Fakten zum Punk-Star: Yungblud kämpft für Frauenrechte

Am 29. Juni veröffentlichte der Pop-Punk-Musiker mit «Don’t Feel Like Feeling Sad Today» eine Vorab-Single samt Video.

Vor der Musikkarriere versuchte er sich im Schauspiel

2015 sah man Dominic Harrison aka Yungblud in einer Folge der Erfolgsserie «Emmerdale», in der Disney-Show «The Lodge» ein Jahr später waren es mehrere.

Er macht mentale Gesundheit zum öffentlichen Thema

Yungblud ist Aktivist

Das zeigt nicht nur seine Offenheit in Sachen mentale Gesundheit. Ein anderes Beispiel: Bei diesjährigen Festivalauftritten – unten etwa in Belgien – äußerte er sich zum gekippten Abtreibungsrecht in den USA: «Wir müssen aufschreien, für alle Personen mit Uterus.» Weil: «Their body, their choice.»