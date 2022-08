Luxemburg: Yuriko Backes dämpft Hoffnung deutscher Pendler auf 34 Homeoffice-Tage

Deutsche, die nach Luxemburg pendeln, könnten bald von mehr Homeoffice-Tagen profitieren, die sie nicht in ihrem Wohnsitzland versteuern müssen. Zumindest laufen diesbezüglich seit einigen Wochen Gespräche zwischen Deutschland und Luxemburg, wie Finanzministerin Yuriko Backes am Donnerstagmorgen beim Radiosender «100.7» bestätigt hat: «Ich gehe davon aus, dass die Gespräche im Oktober weitergehen.» Sie hoffe, dass dann auch bald eine Einigung gefunden werde.

Laut der DP-Ministerin sei ein einheitliches System für alle Nachbarländer aus ihrer Sicht die ideale Lösung. Hieße, das auch für deutsche Grenzgänger 34 Tage als Freigrenze verhandelt werden müssten, so wie es die Verhandlungen mit Belgien und Frankreich ergeben haben . Allzu viel Hoffnung sollten sich deutsche Pendler aber nicht machen. «Ich bin nicht überzeugt, dass wir eine harmonisierte Regel finden», so die Finanzministerin . Mit Deutschland sehe dies nicht realistisch aus.

Um wie viele Tage es bei den Verhandlungen mit Deutschland nun letztlich genau geht, bleibt weiter offen. Das deutsche Finanzministerium hat kürzlich in einem Dokument geäußert, dass es bei der Freigrenze einen Umfang von «bis zu maximal 24 Tagen als angemessen» ansehe, damit die potenziellen Einbußen für den deutschen Fiskus tragbar seien. Finanziell beziffert, was tragbar wäre, wurde darin nicht. Auf L'essentiel-Nachfrage, wie viel Deutschland in den Jahren, bevor die coronabedingte Ausnahmeregelung galt, an seinen Luxemburg-Pendlern verdient hat, hieß es dort: «Dem Bundesministerium der Finanzen liegen keine Daten zu der Anzahl und dem Steueraufkommen von Grenzpendlern im Zusammenhang mit Luxemburg vor.»