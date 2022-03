Mysteriöses Zeichen : «Z» – Russisches Propaganda-Symbol wird mit Hakenkreuz verglichen

Über die Bedeutung des zuerst auf russischen Panzern gesichteten Buchstabens «Z» wurde schon viel spekuliert. Fest steht: Der Buchstabe – den es im kyrillischen nicht gibt – ist zum neuen Symbol regierungstreuer Russinnen und Russen geworden.

Zuerst tauchte das «Z» nur auf russischen Panzern in der Ukraine auf, doch längst ist der Buchstabe in Russland zum Symbol für den Krieg geworden. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, steht das Schriftzeichen für den Slogan «Für den Sieg». Der Ausdruck schreibt sich, ins Englische übertragen, «za pobedoy». Im kyrillischen Alphabet gibt es den Buchstaben allerdings gar nicht, im Deutschen wird er als «S» transkribiert, auch um auf die weiche Aussprache hinzuweisen.

Mittlerweile prangt das «Z» in Russland auf vielen Autos. Arbeiter brachten es auf einer Raketenrampe des Weltraumbahnhofs Baikonur an. In sozialen Netzwerken fügen auch Prominente ein großgeschriebenes «Z» in ihren Namen ein. In russischen Propagandavideos zeigen sich junge Leute mit dem Buchstaben auf ihren T-Shirts als Unterstützer von Präsident Wladimir Putin und der von ihm angeordneten «Spezialoperation» gegen die «Neonazis» im Nachbarland.