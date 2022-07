Mobilität in Luxemburg : «Zähne zusammenbeißen» mit den Ersatzbussen der CFL

Am Montagabend sah man etliche Fahrgäste vor dem Bahnhof in Luxemburg auf einem Bussteig nervös hin und her laufen. Der Grund dafür: Sie sind auf der Suche nach dem Ersatzbus, der sie sicher an ihr Ziel bringen soll. «Nein, der fährt nach Saarbrücken», ruft ein Mitarbeiter der CFL, der damit beauftragt ist, die Fahrgäste zwischen Luxemburg und Bettemburg zum Schienenersatzverkehr zuleiten. «Das ist eine Katastrophe! Alle Busse haben sich geändert, die Fahrpläne auch», beklagt Andrea, die zuvor in den falschen Bus eingestiegen war.