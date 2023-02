Luxemburg : Zahl der Asylanträge schoss 2022 in die Höhe

Im vergangenen Jahr wurden in Luxemburg 2269 Anträge auf internationalen Schutz gestellt. Das sind 81 Prozent mehr als im Vorjahr (1250 Anträge), bilanzierte Außenminister Jean Asselborn (LSAP) am Dienstag. «Das ist ein Trend, der überall in Europa zu beobachten ist», erklärte der Minister.

Die große Zahl der Ukrainer, die vor dem Krieg in ihrem Land geflüchtet sind, werden in der Kategorie des Ersuchens nach vorübergehendem Schutz geführt. Sie machten 4915 der 5087 Personen aus, die im letzten Jahr diesen Status erhielten. Da der Krieg weiter andauert, wurde der Schutz verlängert. Weitere Herkunftsländer, die jedoch nur marginal vorkamen, waren Algerien und Russland.

Eine Neuerung war 2022 eine große Zahl an unbegleiteten Minderjährigen. 110 stellten einen Antrag auf internationalen Schutz, nach Ministeriumsangaben doppelt so viele wie in den Vorjahren. Weitere 54 kamen im zweiten Halbjahr an, stellten allerdings noch keinen Antrag. Dabei handele es sich oftmals um Kinder aus Familien, die über die Türkei eingereist sind, erklärte Asselborn. Die Kinder würden vorgeschickt, da die Aufnahme für sie einfacher sei. «Wenn sie angekommen sind, können sie die Familienzusammenführung beantragen», so der Minister.