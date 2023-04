Santé: Zahl der Atemwegsinfekte in Luxemburg flacht deutlich ab

Luxemburg atmet auf – im wahrsten Sinne des Wortes! Nachdem das fast schon in Vergessenheit geratene Coronavirus in den vergangenen Monaten wieder mehr an Präsenz gewonnen hatte, herrscht etwas Entspannung an der Infektionsfront.

Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilt, sind in der Woche vom 27. März bis 2. April die Covid-19-Fallzahlen mit einem Rückgang von 39,9 Prozent deutlich gesunken. Demnach seien in diesem Zeitraum 977 neue Fälle, davon 54,5 Prozent Reinfektionen, registriert worden, verglichen mit 1549 in der vorangehenden Woche. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gab es in der vergangenen Woche nicht, in der Vorwoche meldete das Ministerium noch sechs Verstorbene. Darüber wie viele Coronapositive derzeit in den Krankenhäuser des Landes behandelt werden, gibt es keine Auskunft.