Zahl der Covid-Neuinfektionen bleibt in Luxemburg stabil

715 Personen wurden vergangene Woche positiv auf Covid-19 getestet. Damit bleibt das Großherzogtum, das außerdem 298 Neuinfektionen verzeichnet, auf stabilem Niveau. Das teilte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Donnerstag mit. Die Quote der Neuinfektionen liege somit bei 29 Prozent der Getesteten. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona seien bisher nicht zu beklagen. Die Zahl der Getesteten ist leicht auf 4904 gesunken. Im Durchschnitt lag das Alter der Menschen, die positiv auf Covid getestet wurden, bei 43,7 Jahren. In den Krankenhäusern wurden vier positiv getestete Patienten eingeliefert. Seit Pandemiebeginn gelten nun 284.464 Patienten als genesen.

In den jüngeren Altersgruppen sind die Inzidenzwerte gesunken: bei den unter 9-Jährigen um 14 Prozent und bei den 25- bis 49-Jährigen um 10 Prozent. Die Gruppe der 60- bis 74-Jährigen verzeichnet sogar einen Rückgang um 34 Prozent. Dem stehen deutliche Steigerungen bei den älteren Senioren gegenüber. Die Gruppe der Menschen über 85 verzeichnet eine Zunahme um ganze 63 Prozent, während die Inzidenz in der Altersgruppe zwischen 75 und 79 Jahren um 38 Prozent höher lag als in der vergangenen Woche. Die meisten Menschen (36 Prozent) haben sich bei Reisen ins Ausland infiziert, 19 Prozent im Familienkreis, 8 Prozent in der Freizeit. In einem Viertel der Fälle kann die Ursache der Infektion nicht genau bestimmt werden.