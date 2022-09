Peking : Zahl der Erdbebentoten in Provinz Sichuan steigt auf 65

Nach einem heftigen Erdbeben im Südwesten Chinas ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 65 gestiegen. Mindestens 16 Menschen würden vermisst, meldeten die Staatsmedien am Dienstag. Am Vortag hatte ein Erdstoß der Stärke 6,8 in der Provinz Sichuan Erdrutsche ausgelöst, Häuser beschädigt und Stromleitungen gekappt. Laut dem Katastrophenschutzministerium war auch eine Schnellstraße blockiert. Die Suche nach 16 Verschütteten dauerte in der Nacht an.