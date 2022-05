LUXEMBURG : Zahl der Hepatitisfälle steigt, Luxemburg bleibt aufmerksam

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat fast 230 Fälle von Hepatitis mit unbekannter Ursache bei Kindern gezählt.

Die mysteriösen Hepatitis-Erkrankungen bei Kindern nehmen weltweit weiter zu. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seien bis zum 1. Mai insgesamt mindestens 228 solcher Fälle in 20 Ländern gemeldet worden, sagte WHO-Sprecher Tarik Jasarevic am Dienstag in Genf. Nach drei Todesfällen in Indonesien stieg die weltweite Zahl der Toten durch die Hepatitis-Fälle bei Kindern mit ungeklärter Ursache auf vier.

Auf den Spuren des Adenovirus

Die meisten Fälle, bei denen die Erreger von Hepatitis A, B, C, D und E als Ursache ausgeschlossen wurden, traten laut WHO in Europa auf. Die ersten Fälle waren in Großbritannien beobachtet worden, weitere gab es in anderen europäischen Ländern wie Deutschland, aber auch in Israel und Japan. Die Hepatitis-Erkrankungen traten bei Kindern im Alter von einem Monat bis 16 Jahren auf und äußerten sich durch Symptome wie Gelbsucht, Durchfall, Erbrechen und Bauchschmerzen. Betroffen waren jedoch vor allem Kinder unter zehn Jahren, am häufigsten erkrankten Kinder unter fünf Jahren. Mehreren Kindern musste eine neue Leber transplantiert werden.