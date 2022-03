Luxemburg : Zahl der Insolvenzen in Luxemburg bleibt stabil

LUXEMBURG – Die Zahl der Konkurse und Insolvenzen im Großherzogtum ist nicht – wie befürchtet – in die Höhe geschossen. Die Zahlen von Januar und Februar sind vergleichbar mit denen des vergangenen Jahres.

Fast jedes fünfte Unternehmen, das im Januar oder Februar dieses Jahres in Luxemburg Insolvenz angemeldet hat, konnte der Handelsbranche zugeordnet werden.

Die Anzahl der Insolvenzen im Großherzogtum sind im Januar (100) und Februar (96) dieses Jahres relativ stabil geblieben. Zumindest, wenn man sie mit den monatlich durchschnittlich angemeldeten Firmenpleiten des vergangenen Jahres (98) vergleicht, wie das luxemburgische Statistikinstitut (Statec) am Freitag in einer Pressemitteilung schreibt. Demnach betraf etwa ein Drittel der Konkurse aus Januar und Februar 2022 Holdinggesellschaften und Investmentfonds. Fast jedes fünfte Unternehmen (19 Prozent) konnte der Handelsbranche zugeordnet werden.

In den ersten beiden Monaten dieses Jahres eröffneten luxemburgische Gerichte Konkursverfahren bei 170 Unternehmen. Die Zahlen aus Januar (82) und Februar (88) sind demnach sogar etwas niedriger als 2021 (im Schnitt 92 Konkursverfahren monatlich). Betroffen waren auch hier vor allem Holdinggesellschaften und Investmentfonds (37 Prozent) und Unternehmen aus dem Handelssektor (knapp 21 Prozent).

Nach dem Höchststand in den Monaten Januar und Februar 2020 scheint die Zahl der Konkurse und Insolvenzverfahren also wieder das Niveau von vor der Gesundheitskrise erreicht zu haben. Die Zahl der Insolvenzen bei Holdinggesellschaften und Investmentfonds (ein Drittel der Gesamtzahl in den ersten beiden Monaten des Jahres), liegt nach Statec-Angaben auf dem Niveau der Vorjahre. «Diese Unternehmen sind oft Briefkastenfirmen mit wenigen Angestellten» und seien somit leichter abzufertigen, erklärt Statec gegenüber L'essentiel.