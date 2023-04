Luxemburg: Zahl der Kleinkinder in der Tagesbetreuung gesunken

Das Durchschnittsalter von Kleinkindern in Kindertagesstätten ist seit der Reform im Januar 2022 auf 9,2 Monate gestiegen. Pixabay

Seit der Reform der Elternzeit im Jahr 2016 ist der Anteil der unter Einjährigen in Luxemburgs Kindertagesstätten zurückgegangen. Dies stellt Bildungsminister Claude Meisch (DP) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage fest. Bei der Neuregelung wurde die Elternzeit flexibler gestaltet und finanziell besser kompensiert. Seither haben Arbeitnehmer das Recht auf sechs Monate Elternzeit in Vollzeit, bei Teilzeit sind es zwölf Monate. Bei einer Aufteilung kann der Zeitraum länger sein, wobei die Erwerbstätigkeit um 20 Prozent pro Woche oder innerhalb von 20 Monaten viermal einen Monat ausgesetzt werden kann. Auch das Erwerbsersatzeinkommen kann entsprechend dem Gehalt der Eltern bis zu einem Höchstbetrag von 3200 Euro pro Monat aufgestockt werden.

«Im Jahr 2017 besuchten 27 Prozent der Kinder bis zu einem Jahr eine Kindertagesstätte. Heute sind lediglich 24 Prozent der Kinder in diesem Alter angemeldet», so Claude Meisch. Außerdem ist die Zahl der unter Einjährigen, die 40 Stunden pro Woche oder mehr in einer Kindertagesstätte verbringen, seit 2012 um 50 Prozent zurückgegangen. «Vor elf Jahren wurden Kinder unter einem Jahr durchschnittlich 33 Stunden pro Woche in einer Kindertagesstätte betreut», erläutert der Minister. Heutzutage seien es im Durchschnitt 28 Stunden pro Woche.

Das Durchschnittsalter von Kleinkindern in Kindertagesstätten ist seit der Reform nach Angaben von Claude Meisch im Januar 2022 auf 9,2 Monate gestiegen, gegenüber 8,7 Monaten im Jahr 2016. Für Familien mit älteren Kindern ab einem Jahr ist die Betreuung in einer Kindertagesstätte jedoch wichtiger geworden. Im Januar 2022 wurden 71 Prozent der Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren in einer Einrichtung betreut, bei Kindern im Alter von zwei bis drei Jahren waren es 79 Prozent.