Luxemburg : Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Jahresvergleich deutlich gesunken

LUXEMBURG – Laut den am Donnerstag veröffentlichten Daten hat die Adem am 30. September 14.133 Arbeitssuchende gezählt.

Die Zahl der Arbeitssuchenden in Luxemburg ist stabil, wie aus den am Donnerstag von der Adem veröffentlichten Daten hervorgeht. Die Agentur für Beschäftigungsentwicklung zählte am 30. September 14.133 Arbeitslose, was in etwa den Zahlen des Vormonats entspricht. Im Vergleich zum September 2021 sind dies 1508 Personen weniger, ein Rückgang um 9,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote blieb mit 4,8 Prozent der Erwerbsbevölkerung stabil.