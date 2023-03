Luxemburg: Zahl der Muslime hat sich in zehn Jahren mehr als verdoppelt

Für die rund 1,5 Milliarden Muslime auf der Welt beginnt am Donnerstag der Ramadan. Dieser für die Gläubigen heilige Monat ist eine Säule des Islam und zeichnet sich durch das Fasten während des Tages, aber auch durch spirituelle Einkehr und Austausch aus. Schätzungen zufolge leben in Luxemburg etwa 40.000 Menschen mit muslimischem Hintergrund. Diese Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt, was auf die Einwanderung und die Ankunft von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten, insbesondere aus Syrien Mitte der 2010er Jahre, zurückzuführen ist.