Corona-Pandemie : Zahl der Neuinfektionen steigt in Luxemburg stark an

LUXEMBURG – Zwischen dem 14. und 20. März sind im Großherzogtum 7779 neue Coronafälle registriert worden. Das sind 30 Prozent mehr als in der Vorwoche. Im gleichen Zeitraum sind neun Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist vom 14. bis zum 20. März um 30 Prozent angestiegen. Das geht aus dem neuesten Wochenbericht des Gesundheitsministeriums hervor. Im betrachteten Zeitraum wurden insgesamt 7.779 Neuinfektionen bei 20.228 durchgeführten PCR-Tests registriert. In der Vorwoche waren es 5.968.

Die meisten Infektionen gehen nach wie vor auf die Familien (33 Prozent), und Bildungseinrichtungen (13 Prozent) zurück. In der Freizeit (7 Prozent) am Arbeitsplatz (5,2 Prozent) oder Auslandsreisen infizieren sich weniger Personen mit dem Virus. Der größte Anstieg neuer Fälle wurde in der Altersgruppe der 45- bis 59-Jährigen verzeichnet (+55 Prozent).