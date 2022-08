Nahostkonflikt : Zahl der Toten durch Angriffe im Gazastreifen steigt auf 47

Rauch steigt nach israelischen Luftangriffen auf ein Gebäude in Gaza auf. Israelische Streitkräfte haben bei Luftangriffen auf den Gazastreifen den Militärchef der extremistischen Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ) getötet.

Die Zahl der Todesopfer durch die Gefechte zwischen Israel und Extremisten der Organisation Islamischer Dschihad am vergangenen Wochenende ist auf 47 gestiegen. Ein Mann sei seinen Verletzungen erlegen, die er während der dreitägigen Angriffe erlitten habe, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza mit.

Der Islamische Dschihad feuerte in den Gefechten mehr als 1000 Raketen ab, während israelische Kampfflugzeuge Ziele im Gazastreifen angriffen. Es waren die schwersten grenzüberschreitenden Auseinandersetzungen seit dem elftägigen Krieg mit der Hamas im vergangenen Jahr. Am Sonntagabend trat eine Waffenruhe in Kraft. Israelische Staatsbürger wurden nicht getötet oder verletzt.