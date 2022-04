Naturkatastrophe : Zahl der Toten durch Unwetter und Erdrutsche auf Philippinen auf 133 gestiegen

Auf den Philippinen ist die Zahl der Toten durch den Tropensturm «Megi» auf mindestens 133 gestiegen.

Mitglieder der philippinischen Küstenwache retten Bewohner einer Stadt in der philippinischen Provinz Capiz vor den Fluten. Der erste Tropensturm des Jahres hat in Teilen der Philippinen schwere Verwüstungen angerichtet.

Die Rettungskräfte bargen vor allem in der Provinz Leyte im Zentrum des Inselstaates weitere Opfer von Erdrutschen, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Angesichts zahlreicher Vermisster dürfte die Opferzahl noch weiter steigen.

Im kleinen Küstenort Pilar in der Gemeinde Abuyog in Leyte wurden bis Donnerstag mindestens 28 Leichen geborgen. Nach Angaben der Polizei starben mindestens 42 Menschen bei Erdrutschen in drei Dörfern der Gemeinde. Mindestens ein weiterer Mensch ertrank. Über 100 Menschen würden noch vermisst, und es gebe wenig Hoffnung, noch Überlebende zu finden, sagte der Bürgermeister von Abuyog, Lemuel Traya.