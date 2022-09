Hanoi : Zahl der Toten nach Brand in Karaoke-Bar steigt auf 32

Nach einem Brand in einer Karaoke-Bar in Südvietnam ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 32 gestiegen. Teile des Gebäudes seien weiterhin nicht zugänglich, berichteten staatliche Meiden. Die Flammen hatten am Dienstagabend Mitarbeiter und Gäste in dem viergeschossigen Haus in der Stadt Thuan An eingeschlossen. Der Brand wurde schnell unter Kontrolle gebracht, schwelte aber noch bis zum nächsten Tag.