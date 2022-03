Spitzensteuersatz : Zahlen Reiche bald mehr Steuern?

LUXEMBURG - Nicht nur die Mehrwertssteuer, auch der Spitzensteuersatz soll steigen. Das jedenfalls verlangt die LSAP-Fraktion.

LSAP-Fraktionschef Alex Bodry äußerte sich am Mittwoch zu den Steuerplänen der Regierung.

Die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer könnte mit einem Anstieg des Spitzensteuersatzes einhergehen. Das erklärte am Mittwoch LSAP-Fraktionschef Alex Bodry bei einer Pressekonferenz im Anschluss an eine Tagung seiner Fraktion. Um wie viel Prozent die Steuerlast für Spitzenverdiener steigen solle, wurde nicht bekannt. Eine Arbeitsgruppe bereitet laut Bodry derzeit eine umfassende Steuerreform vor, die 2016 in Kraft treten soll. Ob auch die Regierungspartei DP hinter der Forderung ihres Koalitionspartners steht, ist bisher unklar.