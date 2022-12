Saarland : Zahlen Saarländer ab Januar mehr für ihren geliebten Fleischkäsweck?

Den derzeitigen Kostensteigerungen scheint auch nichts mehr heilig zu sein. Sogar vor dem saarländischen Kult-Snack, dem «Fleischkäsweck vom Globus», macht die Teuerung nicht Halt. Zwar hat das Unternehmen mit Hauptniederlassung in St. Wendel die vorzeitige Preiserhöhung von 1 Euro auf 1,20 Euro nach etlichen Aufschreien wieder zurückgenommen, doch nun müssen die Liebhaber des Fleischkäswecks wieder zittern, berichtet die Saarbrücker Zeitung (SZ, Bezahlartikel)

Blättert man durch die Prospekte der Supermarktkette, liest man in puncto Fleischkäsweck «Festpreis-Garantie bis zum 31.12.2022». Jetzt schreitet die Zeit gnadenlos voran, das Jahr neigt sich dem Ende und den Saarländern bleibt nichts anderes übrig, als um den niedrigen Preis ihres geliebten Fleischkäses mit Brötchen zu bangen. Müssen sie bei der täglichen Mittagspause ab Januar tiefer in die Tasche greifen?

Sogar Pro-Sieben-Moderator Klaas Heufer-Umlauf beteiligte sich an der hitzigen Debatte. In seiner Satire-Sendung Late Night Berlin urteilte er: «Jetzt geht die Inflation zu weit.» Und forderte in dem Zuge Christian Lindner auf, das nächste Milliardenentlastungspaket mit Blick auf die Teuerungsrate des Fleischkäswecks aufzulegen.